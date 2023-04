La manifestazione “Tra Vasci e Vichi” di Castellabate è tra i migliori eventi del 2023 in Campania: ecco il premio

L’iniziativa “Tra Vasci e Vichi”, organizzata dall’associazione “PaeSanaMente” di Castellabate, andata in scena nello scorso mese di dicembre tra le antiche mura del borgo medievale, ha vinto la “Varola d’oro 2023”. Si tratta di un riconoscimento che premia il miglior evento della stagione autunno-inverno in Campania.

La sfida

“Tra Vasci e Vichi”, è riuscita a trionfare a suon di like, nella sfida con altre importanti manifestazioni presenti in Campania, organizzata sulla pagina Facebook del “Trono di Spade”, una redazione online incentrata su tutto ciò che riguarda sagre, eventi, degustazioni, e tra i portali web più grandi d’Italia.

In veri e propri duelli 1vs1, la manifestazione resa possibile dall’associazione “PaeSanaMente”, ha vinto nella finale contro la sagra della castagna di Curti, in provincia di Caserta. L’evento di Castellabate, che si tiene nel mese di dicembre, rievoca le vecchie tradizioni del passato, tra mestieri, musica popolare e piatti tipici, nell’incantevole scenario del borgo cilentano.

I complimenti del Sindaco

Appena decretata la vittoria, anche il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ci ha tenuto a fare i suoi complimenti per un riconoscimento che ripaga del tanto lavoro fatto dagli organizzatori dell’evento: “Complimenti alla giovane associazione “PaeSanaMente” per l’ottimo traguardo raggiunto. Il lavoro di squadra e la passione ripagano tutti gli sforzi, a dimostrazione che le associazioni sono linfa vitale per il territorio. Bravi tutti, avanti così“.

La stessa associazione “PaeSanaMente” ha manifestato la propria gioia: “Grazie a tutti per averci sostenuto. È un ottimo risultato raggiunto, grazie al vostro immenso supporto. Gratificante vincere ma è fantastico vedere un paese che si muove”.