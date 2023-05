La grande danza protagonista a Sapri

La danza internazionale approda a Sapri. Dal 4 all’8 Luglio nella città della Spigolatrice ci sarà la possibilità di studiare la danza e la coreografia con maestri di livello internazionale, e assistere a degli spettacoli sul palco del lungomare. L’intero progetto, che va ben oltre i cinque giorni di luglio, si basa sui valori umani e sulla volontà condivisa da personaggi illustri di dare l’opportunità a tutti di arricchire il proprio bagaglio artistico e tecnico nel mondo della danza.

L’iniziativa

Grazie a questi valori tra i docenti ci sarà Cristina Perera, dal Brasile. Riferimento eccelso della modern dance e Ivan Golialdin maestro e coreografo russo del mitico Teatro Bolshoi. E Tra i grandi spicca anche il nome di Antonella Perazzo, originaria di Policastro, e con un passato di prima ballerina all’Opera di Pechino e Alessandra Testi, validissimo riferimento per la danza classica, ha ballato nella Compagnia Italiana di Balletto diretta da Carla Fracci.

Un evento che si avvale della stretta collaborazione di Veronica Mauro direttrice della scuola di danza saprese Kitri Ballet.

L’organizzazione

L’evento è il frutto della collaborazione, ma soprattutto della grande amicizia che lega Andrea Cagnetti con Maria Toth e Giuseppe Nigro della associazione danzAria di Montevarchi. Maria Toth, slovacca, direttrice artistica della associazione danzAria è stata danzatrice e coreografa in ogni parte del mondo, oggi i suoi allievi sono professionisti di livello internazionale. Andrea Cagnetti invece è il riferimento su Sapri. Maestro e coreografo di danza contemporanea è riconosciuto dagli Istituti Italiani di Cultura all’estero dal 2006. I suoi lavori coreografici sono stati rappresentati in California, In Messico, in Francia, in Irlanda, in Slovacchia oltre all’Italia.

A Sapri grazie alla disponibilità e alla collaborazione del sindaco Antonio Gentile, e dell’assessore al turismo, cultura e spettacolo Amalia Morabito, alla fondamentale partecipazione di Matteo Martino e le Terre del Bussento, tutto questo è possibile. Il “Sapri dance meeting” è il pretesto per dare inizio ad un percorso formativo e produttivo al livello artistico e professionale.