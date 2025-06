La Givova Città di Agropoli Beach Soccer si aggiudica la tappa di Castellammare: la soddisfazione del sindaco Mutalipassi

Parte col piede giusto la Givova Città di Agropoli Beach Soccer, che nella tappa di Castellammare di Stabia conquista nove punti su nove.

Prestazioni convincenti

La formazione guidata da Vincenzo Margiotta ha brillato in tutti e tre gli incontri in programma, superando nell’ordine La Liportese, il Salerno Beach Soccer e il Real Tufino, con un bottino totale di 30 gol realizzati e soltanto 6 subiti. Un avvio che conferma la preparazione e la determinazione della compagine agropolese. Tra i protagonisti di giornata spiccano Xavier Margiotta e Cimadomo, i due atleti hanno avuto un impatto decisivo sui match, confermandosi due veri mattatori nei vari incontri disputati.

La soddisfazione del sindaco di Agropoli, Mutalipassi

A esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti è stato il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, che ai microfoni di InfoCilento ha sottolineato come questo tipo di iniziative aiutino a far crescere sia Agropoli che il Cilento in generale. Il primo cittadino ha inoltre espresso l’auspicio che la squadra possa proseguire su questa scia positiva e di potersi aggiudicare il campionato ed ambire al salto di categoria.