La Gelbison torna al “Guariglia” di Agropoli: domenica arriva il Savoia

Adesso è ufficiale: domenica 15 Settembre, la gara valevole per la seconda giornata del Campionato di Serie D Girone G, tra Gelbison e Savoia, sarà disputata allo Stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli.

I rossoblù tornano al Guariglia

Dopo tanto peregrinare nella passata stagione, la Gelbison torna a disputare una partita tra le mura dello Stadio “Raffaele Guariglia”. Da poche ore è arrivata l’ufficialità. Domenica (calcio d’inizio ore 15:00) sarà prevista una cornice di pubblico importante, visto il seguito dei tifosi del Savoia.

La notizia era in parte scontata considerati gli interventi a cura del presidente della Gelbison Maurizio Puglisi eseguiti lo scorso anno proprio sul campo di contrada Marrota, adeguato alla serie C. Poi, per divergenze di vedute e problemi con altre società, lo scorso annbo era stato costretto ad emigrare prima a Santa Maria e poi a Capaccio Capoluogo. Adesso sembrerebbe che la soluzione sia quella definitiva, almeno fino al termine dei lavori di restyling del Morra che non molta probabilità termineranno per fine anno.