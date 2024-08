Agropoli ritrova la Serie D, grazie alla Gelbison?

Agropoli potrebbe ritrovare la serie D, grazie alla Gelbison. La compagine di patron Puglisi, infatti, starebbe pensando di iniziare il suo campionato allo stadio Raffaele Guariglia. In attesa del completamento del restyling del Morra che dovrebbe essere disponibile tra novembre e dicembre, la formazione di Vallo della Lucania avrebbe intenzione di usufruire di un impianto adeguato a ricevere non soltanto il pubblico di casa ma anche i tifosi ospiti che si annunciano numerosi in particolare in occasione del match del 15 settembre (seconda giornata) contro il Savoia.

La scelta della Gelbison

La società punterebbe a tornare a giocare presso l’impianto che ha visto protagonista la squadra già in serie C.

Proprio in quell’occasione il Guariglia venne rimesso a nuovo, con una serie di interventi finanziati dal presidente Puglisi di sistemazione e messa a norma.

L’alternativa sarebbe il Vaudano di Capaccio Capoluogo che però potrebbe ospitare soltanto un numero molto contenuto di supporters con il rischio di divieti di trasferta per i match di cartello. Di qui la possibile virata su Agropoli.

Le gare casalinghe dei delfini non verrebbero compromesse dalla presenza della Gelbison: la società, infatti, ha intenzione di giocare i match interni il sabato.