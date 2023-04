La Gelbison prepara la delicata sfida con la Viterbese

Domani (domenica 2 aprile) alle ore 17:30 la Gelbison ospiterà la Viterbese. Un importante match salvezza per le due formazioni e ancor di più per la compagine rossoblu, risucchiata in zona playout. In vista della delicata sfida salvezza, mister Gianluca Esposito ha commentato il match.

Le parole di mister Esposito

“Sarà una sfida delicatissima, nella quale non servirà altro risultato che la vittoria, i ragazzi si stanno preparando bene è sono pronti ad affrontare questo delicatissimo incontro, con la consapevolezza che la salvezza passerà dalle nostre prestazioni”, ha detto il tecnico dei vallesi.

La penalizzazione del Monterosi Tuscia

Inoltre il mister sollecitato sulla notizia della penalizzazione al Monterosi Tuscia, ha risposto così:

“Penso che siano due punti in meno per una diretta concorrente alla salvezza, quindi buon per noi”.

Tutto pronto insomma per la delicatissima sfida salvezza di Domenica alle ore 17:30 allo Stadio “Raffaele Guariglia”, per i cilentani la strada verso la salvezza passerà per gran parte dalla sfida di Domenica.