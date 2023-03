La Gelbison sorride: ecco la decisione del Tribunale Federale Nazionale

Buone notizie per la Gelbison in chiave classifica. La formazione del patron Maurizio Puglisi sorride per la decisione del Tribunale Federale Nazionale. Quest’ultimo, infatti ha inflitto due punti di penalizzazione al Monterosi Tuscia, diretta concorrente per la lotta alla salvezza.

Penalizzazione al Monterosi Tuscia, le motivazioni

Queste le motivazioni della sentenza:

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Monterosi Tuscia FC Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

La classifica

La prima posizione per la salvezza diretta è occupata dalla Turris con 37 punti. A 36 ci sono Messina e Gelbison; scende a 34 il Monterosi Tuscia. Chiudono Viterbese con 27 punti e Fidelis Andria con 26. Nell’ultimo turno i vallesi hanno pareggiato a reti bianche contro il Picerno; nel prossimo match sfida al “Guariglia” contro la Viterbese.