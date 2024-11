La Gelbison prepara il big match con la Paganese

Domenica alle 14:30 al “Vaudano” andrà in scena il big match valido per la tredicesima giornata del Campionato di serie D Girone H, tra Gelbison e Paganese, due squadre con ambizioni di promozione.

La Gelbison, dopo l’uscita dalla Coppa Italia per mano della Reggina, domenica ritroverà i suoi titolari che hanno riposato nel turno infrasettimanale.

Mister Giampà si affiderà come di consueto al 3-5-2: in porta tornerà dal primo minuto Aptists, in difesa linea a tre ormai consolidata con Gallo, Viscomi e Accetta; qualche problema potrebbe nascere sugli esterni, con Coscia sicuro di un posto da titolare, mentre sulla destra Setola non dovrebbe riuscire a recuperare. Karsenty sembra non essere ancora pronto per le idee del tecnico, quindi guadagna posizioni Sognog che si candida ad una maglia da titolare. A centrocampo Manzo – Salzano con Kosovan pronto ad agire alle spalle di Prado e Croce. Dovrebbe essere questo l’undici titolare scelto per affrontare la Paganese, con Golfo pronto a subentrare a gara incorso per scardinare la difesa avversaria.

L’avversaria

La Paganese arriva al big match del “Vaudano” dopo uno 0-0 contro il Terracina. Un pareggio pieno di rammarico visto le tante occasioni sprecate; la squadra di mister Esposito può contare su una fase difensiva eccellente che la colloca come la seconda miglior difesa del torneo ed un attacco che fa delle ripartenze la sua arma migliore.

A tal proposito il giocatore più pericolo è proprio l’ ex di turno Faella, attaccante classe 97’ che trascinò con i suoi goal la Gelbison alla storica promozione in Serie C e che adesso sta cercando di ripetersi in quel di Pagani.

Sfida interessantissima tra due compagini candidate ad un ruolo da protagonista per la lotta alla promozione in Serie C, vedremo chi avrà la meglio in questo duello ad alta quota.