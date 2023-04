La Gelbison prepara i match che valgono la stagione. Terremoto in casa Messina

La Gelbison si prepara per le due gare cruciali, che la vedranno affrontare il Messina, per provare a raggiungere l’obiettivo salvezza.

Il percorso dei Cilentani, da neopromossa in Serie C, è stato contornato da alti e bassi, per la prima parte della stagione i rossoblù hanno militato nelle zone alte della classifica, cullando per qualche istante anche il sogno play-off, mente nella secondo parte, la Gelbison è sprofondata nelle zone basse della graduatoria, fino a dover lottare per la salvezza attraverso i play-out.

La stagione della Gelbison

L’avvicendamento dei vari allenatori non ha sicuramente aiutato la squadra ad avere una propria identità dall’inizio alla fine, ma alcune separazioni si sono dimostrate quasi inevitabili.

Adesso la squadra di Patron Puglisi è stata affidata alle sapienti direttive di Mister Giuseppe Galderisi, per provare a raggiungere il traguardo tanto agognato.

Dal momento del suo arrivo, Mister Galderisi non è riuscito a conquistare nemmeno un punto, subendo tre sconfitte in altrettante gare, la speranza è quella che le vittorie arriveranno nelle ultime due partite della stagione, quelle più importanti.

I play out

In vista dei play-out la Gelbison dovrebbe recuperare tutti gli effettivi, anche gli ultimi infortunati, quali Porcino e Graziani, con la squadra al completo Galderisi potrà avere più frecce nel proprio arco per cercare di superare il Messina.

Il Messina

L’avversaria dei Cilentani non sta vivendo un momento molto positivo, infatti notizia delle ultime ore la separazione tra il Mister Raciti e il Messina, alla base della rottura pare vi siano difformità di vedute con la proprietà.

Si attendono sviluppi sulla vicenda in vista dello scontro play-out, ma il tecnico per ora è dimissionario.

Le sfide vedranno la Gelbison disputare la prima partita in casa per poi andare a Messina per il ritorno, ricordando che per raggiungere la salvezza i Cilentani dovranno avere la meglio nel doppio confronto considerando che hanno una posizione peggiore in classifica, in caso di doppio pareggio si qualificherà il Messina visto il miglior posizionamento.