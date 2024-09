Serie D: la Gelbison ospita il Savoia. Esodo da Torre Annunziata

Nella seconda giornata del Campionato di Serie D Girone G, Domenica la Gelbison ospiterà allo Stadio “R. Guariglia” il Savoia alle ore 15:00.

La Gelbison

La grande novità della prima casalinga della compagine Cilentana è il ritorno allo Stadio “R. Guariglia” di Agropoli, dopo tanto peregrinare nella stagione precedente, quest anno si ritorna nello stadio che ha visto la Gelbison disputare il suo primo campionato tra i professionisti.

Per Domenica mister Galderisi dovrebbe avere a disposizone tutti gli effettivi, salvo forfait dell’ultimo minuto; l’undici iniziale potrebbe subire qualche variazione rispetto alla trasferta di Terracina, con Prado e D’Ambros che scalpitano per un posto da titolari, a centrocampo potrebbero rivedersi De Pasquale e Kosovan, due dei protagonisti della scorsa stagione, mentre l’unico inamovibile resta il capitano Croce che dovrà rifarsi dopo un paio di errori nell’ultima partita di campionato a cui il popolo rossoblue non è abituato.

L’avversaria

Il Savoia, compagine blasonata, arriva al “Guariglia” dopo una convincente vittoria alla prima casalinga contro l’Uri per 2-0.

Domenica sarà anche l’occasione per rivedere uno degli ex che ha fatto la storia della Gelbison , si tratta di D’Agostino, l’estremo difensore del Savoia è stato uno degli artefici della storica promozione in Serie C e adesso andrà ad affrontare quella che è stata casa sua per un lungo periodo.

Mister Campilongo non dovrebbe variare nulla dall’ultima vittoria ottenuta, con un assetto offensivo pronto a creare pericoli alla retroguardia della Gelbison.

Tutto pronto per la sfida di Domenica che vedrà sicuramente una bella cornice di pubblico affollare il “Guariglia” visto il seguito importante dei supporter del Savoia, d’altro canto la Gelbison proverà a far valere il fattore casa per trovare la prima vittoria in campionato.