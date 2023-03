La Gelbison lotta ma viene sconfitta dal Catanzaro che vola in Serie B

Nella trentatreesima giornata del Campionato di Serie C Girone, il Catanzaro super la Gelbison all’”Arechi” e viene promossa matematicamente in serie B.

Clima spettacolare da categoria superiore quello visto all’ Arechi quest’oggi, con i tifosi ospiti in grande maggioranza, pronti a festeggiare la promozione in serie B.

La Partita

Comincia subito con il piede sull’acceleratore il Catanzaro e al 2’ minuti arriva la prima occasione per Sounas, imbeccato da Biasci in area di rigore, colpisce il palo da distanza ravvicinata.

Il Catanzaro passa in vantaggio al 18’ grazie al colpo di testa del solito Iemmello, servito alla perfezione da un grande assist di Situm.

I giallorossi continuano a spingere alla ricerca del raddoppio, e al 32’ Biasci ci va vicino, la sua conclusione termina di poco a lato.

Il primo squillo della Gelbison arriva al 37’ con una bella incursione di Nunziata, sul quale si oppone bene Fulignati. L’ultima occasione della prima frazione arriva al 42’ con Vandeputte che calcia di poco alto.

Termina così la prima frazione con il Catanzaro in vantaggio per 0-1.

La ripresa si apre con due occasioni nel giro di pochi minuti con Fornito, prima una conclusione che termina di poco fuori, poi un colpo di testa che da quasi l’illusione del goal, tutto questo tra il 47’ e il 48’.

Il Catanzaro subisce la pressione della Gelbison e abbassa il proprio baricentro e prova a ripartire in contropiede, al 61’ arriva la potenziale occasione per il raddoppio ma Iemmello spreca tutto calciando fuori.

La Gelbison si spinge in avanti alla ricerca del pari e al 76’ ci va vicinissima con un calcio di punizione di Caccavallo che accarezza la traversa e va sul fondo.

Il match si conclude al 92’ con il goal di Brignola, caparbio a vincere un contrasto in area di rigore e depositare in rete il raddoppio per il Catanzaro.

La festa

Termina così l’incontro con il Catanzaro che supera la Gelbison per 0-2 e può festeggiare la meritata promozione in Serie B.