Gelbison e Catanzaro all’Arechi: i giallorossi ringraziano i cilentani e il Comune di Salerno

Ferve l’attesa per il match che potrebbe valere la storia del Catanzaro Calcio. All’Arechi di Salerno, la sfida della 33ª giornata di Serie C Girone C, vedrà di scena la Gelbison di mister Esposito, contro i giallorossi della Calabria.

Esodo giallorosso a Salerno

Sono già 6mila i biglietti staccati dai tifosi del Catanzaro per la sfida contro la Gelbison all’Arechi. Dopo la vittoria del turno infrasettimanale contro il Monterosi per 3-0, la promozione in Serie B è davvero ad un passo.

Dei 10mila tagliandi concessi agli ultras calabresi nel settore Distinti, metà sono stati già polverizzati nel giro di poche ore. Anche i supporter della Gelbison però, vogliono far sentire il proprio sostegno in uno stadio che sa di storia e tradizione. I cilentani hanno bisogno di punti salvezza e, seppur sfavoriti, cercheranno l’impresa sul campo neutro di Salerno.

I ringraziamenti del Sindaco e il Presidente

Il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha voluto esprimere la propria gratitudine per la grande disponibilità concessa, a pochi giorni dalla gara: “Desidero pubblicamente ringraziare il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, tutto il suo staff e l’onorevole Piero De Luca, per la cortesia e la determinazione con cui hanno accolto la richiesta di ospitare la partita Gelbison-Catanzaro nella città di Salerno nonostante il ravvicinato impegno agonistico della Salernitana (che giocherà sabato un’importante partita con il Bologna).

Se la volontà dell’immensa tifoseria catanzarese di essere vicini ai propri beniamini in questa decisiva sfida si è tramutata in realtà è anche grazie alla straordinaria efficienza dell’Amministrazione comunale di Salerno e alla generosa simpatia con cui essa e Salerno tutta guardano alla città di Catanzaro“.

Anche il Presidente della formazione calabrese, Floriano Noto, ci ha tenuto a sottolineare il bel gesto: “Nello specifico, il presidente Floriano Noto ringrazia la società Gelbison e, soprattutto, il presidente Maurizio Puglisi, per aver acconsentito allo spostamento della partita nello stadio “Arechi”. Un grazie anche al presidente della Lega Pro, Matteo Marani, e al segretario generale Emanuele Paolucci per la sensibilità dimostrata.

“La mia gratitudine, la devo rivolgere all’US Salernitana e, in particolare, al ds Morgan De Sanctis che è venuto incontro alla nostra richiesta, così come al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, disponibile nel comprendere le motivazioni che ci hanno portato a richiedere lo svolgimento della gara nello stadio della sua città”.