La Gelbison cerca il riscatto ospitando il Sassari | VIDEO

Nella 25^ giornata del Campionato di Serie D Girone G, la Gelbison ospiterà al “Valentino Giordano” il Sassari, alle ore 14:30, per ritrovare la vittoria dopo l’ultimo pareggio esterno sul campo dell’Ilvamaddalena.

Probabili formazioni

Mister Giampà dovrà a fare a meno di Kosovan per squalifica. Il tecnico calabrese scenderà in campo con il 3-4-3, in porta Colella, in difesa dovrebbe rivedersi dal primo minuto Viscomi, affiancato da Gigliotti e Casella. A centrocampo la solita coppia Salzano, Pitarresi, sugli esterni Setola e Coscia, mentre in avanti potrebbe ritrovare spazio dal primo minuto il capitano Croce, affiancato dai soliti Prado e Dambros.

I dubbi di formazione a pochi giorni dalla partita restano tanti, a centrocampo Manzo è in ballottaggio per una maglia da titolare, mentre in difesa Gallo e Accetta potrebbero avere qualche chance di partite dall’inizio, infine in attacco, dopo le ultime prove deludenti di Golfo, l’unico che potrebbe partire dall’inizio al posto di Croce è il nuovo acquisto Liurni, ma attualmente il capitano sembra in vantaggio sull’esterno offensivo.

I Cilentani saranno chiamati al riscatto dopo il deludente pareggio in trasferta maturato nell’ultimo turno, che ha visto il Cassino allungare a tre i punti di vantaggio sulla Gelbison.

L’avversaria

Il Sassari arriva alla sfida con la Gelbison, dopo un periodo negativo condito da quattro sconfitte consecutive, l’ultima nel derby tutto sardo con l’Atletico Uri.

Il tecnico Setti ha costruito la maggior parte dei propri punti in casa, mentre in trasferta i Sardi hanno raccolto solamente 5 punti nelle 11 partite disputate.

Il giocatore più rappresentativo è l’attaccante classe 99’ Simone Sorgente, già a quota 11 reti in questa stagione.

Il Sassari inoltre ha il terzo migliore attacco del girone, al contrario invece è la peggior difesa.

Dati alla mano, potrebbe sembra una partita dall’esito già scritto, ma si sa che nel calcio nulla è sicuro.

La Gelbison proverà a ritrovare i tre punti per alimentare il sogno promozione, mentre il Sassari vorrà fare punti dopo le ultime uscite negative.