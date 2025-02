Ilvamaddalena e Gelbison si dividono la posta in palio

Allo stadio Zichina di La Maddalena, Ilvamaddalena e Gelbison si sono affrontate in un match intenso e combattuto, importante in chiave diversa per le due compagini: gallesi alla ricerca del primato e sardi a caccia di punti salvezza. La partita si è conclusa con un pareggio 1-1, un risultato che lascia entrambe le squadre con un senso di incompiuto ma che, nel complesso, può essere considerato positivo, soprattutto per i padroni di casa.

La cronaca della partita

La gara è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio in campo, con entrambe le compagini che si sono alternate nel controllo del gioco. Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate, con poche occasioni da gol degne di nota.

Nella ripresa, la partita si è animata improvvisamente. Al 53′, la Gelbison è passata in vantaggio grazie al solito Prado, un attaccante che si sta dimostrando particolarmente prolifico in questa stagione. La gioia degli ospiti è stata però di breve durata, perché dieci minuti più tardi Nana ha trovato la rete del pareggio per l’Ilvamaddalena.

Da quel momento in poi, la partita è diventata ancora più combattuta, con entrambe le squadre alla ricerca del gol della vittoria. Nonostante gli sforzi, però, il risultato non è cambiato e il match si è concluso con il pareggio 1-1.

Un punto che muove la classifica

Il pareggio ottenuto dalla Gelbison è un risultato importante considerato che in Sardegna i rossoblu finora hanno sempre avuto difficoltà. Nel finale di partita, da segnalare l’espulsione di Kosovan, giocatore del Gelbison, che ha reagito in maniera scomposta nei confronti di un avversario, rifilandogli uno schiaffo al volto. Un episodio che, sicuramente, avrà delle conseguenze disciplinari per il giocatore che non sarà disponibile domenica prossima contro il Latte Dolce.