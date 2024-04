La Fondazione Vassallo alla camera dei deputati ricorda i due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro

La Fondazione Vassallo presso la Camera dei Deputati si unisce al dolore della comunità campana nel ricordare i due coraggiosi carabinieri, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, il cui tragico destino ha lasciato un vuoto irreparabile nei cuori di molti. Durante la presentazione del libro “Maratea e la foca monaca” di Dario Vassallo, il Vicepresidente della Camera dei Deputati e ex Generale dei Carabinieri, Sergio Costa, ha guidato un momento di raccoglimento, osservando un minuto di silenzio, per onorare la memoria dei due valorosi servitori della patria, tragicamente persi a Campagna.

Le dichiarazioni

“Oggi, la nostra comunità continua a vivere il dolore per la perdita di Francesco Ferraro e Francesco Pastore. È un momento in cui ci stringiamo ai loro familiari, agli amici e ai colleghi di servizio, oltre che all’intera Arma dei Carabinieri. Sentiamo profondamente il peso di questa tragedia e ci uniamo nel dolore, perché oggi siamo tutti genitori, fratelli e sorelle di questi due giovani. La loro dedizione e il loro coraggio rimarranno per sempre nell’animo di coloro che li hanno conosciuti e amati”. A dirlo è Sergio Costa, Deputato e Vicepresidente della Camera dei Deputati.