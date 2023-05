La Fondazione Vassallo a sostegno dell’Emilia Romagna: parte la raccolta fondi per le famiglie colpite dall’alluvione

Il Presidente della Fondazione Dario Vassallo: “Al fianco del popolo emiliano romagnolo, unito contro il dolore, resistente alle intemperie, pronto a rimboccarsi le maniche e a ricostruire sulle macerie”

La raccolta fondi

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha avviato una raccolta fondi per l’emergenza alluvione al fine di mostrare solidarietà agli amici romagnoli e alle imprese del territorio. L’alluvione ha causato una ferita drammatica che continuerà a sanguinare per diversi anni, ma tutti possono contribuire alla sua cicatrizzazione. La Fondazione ha sempre avuto un legame profondo con l’Emilia-Romagna, essendo stata sempre vicina alle battaglie della Fondazione Sindaco Pescatore nel nome di Angelo, che ha dedicato luoghi simbolo delle città emiliane.

In questo momento non possiamo rimanere inermi. È proprio nelle difficoltà che dobbiamo sostenere e incoraggiare gli altri. Dobbiamo aiutare i nostri amici ad alzarsi e a rialzarsi. Attualmente, scarseggiano i viveri e gli allevamenti sono stati allagati. Occorre dunque ricostruire, soprattutto a partire dalle “macerie emozionali”, poiché lo shock causato da un’alluvione di tale portata persiste come un trauma. Noi, come Fondazione, siamo qui per loro. È quanto annunciato dal Presidente della Fondazione, Dario Vassallo.

Il commento

“Chiunque può versare il proprio contributo. Ogni euro raccolto e l’uso che se ne farà saranno resi pubblici. I fondi verranno depositati sul conto corrente dell’associazione “Cittadino Attivo” di Bagnacavallo e saranno gestiti da Elio Bravi, Presidente dell’associazione e referente della nostra Fondazione a Bagnacavallo e Ravenna. Si tratta di un piccolo gesto che mira a ridare speranza e a illuminare il futuro, grazie alla solidarietà e alla resilienza che hanno sempre contraddistinto la nostra Fondazione e coloro che desiderano fare la differenza nonostante tutto.

Siamo al fianco del popolo emiliano romagnolo, uniti nel dolore, resistenti alle intemperie e pronti a rimboccarci le maniche per ricostruire sulle macerie. In questo momento, è necessario affrontare l’emergenza. Tuttavia, in seguito, dovremo riflettere sull’assenza di un piano nazionale per contrastare il dissesto idrogeologico.

Da sempre portiamo avanti i principi ambientalisti di Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, proponendo idee, soluzioni e proposte di legge che spesso rimangono inascoltate dai governi centrali e dalle amministrazioni locali. Tuttavia, il pianeta e il cambiamento climatico ci insegnano che non abbiamo più tempo!” – conclude Vassallo