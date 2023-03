La Feldi vince il derby e si posiziona in testa al campionato

Nel recupero del derby campano di Serie A New Energy tra Feldi Eboli e Sandro Abate Avellino, le volpi ebolitane hanno espugnato il Paladelmauro per 2-5, dopo una ricca partita di sorpassi e contro sorpassi.

Dopo che i rossoblù hanno preso il vantaggio, sono stati gli irpini a ribaltare la partita, ma le volpi di Samperi si sono scatenate nella seconda metà della ripresa, chiudendo definitivamente il match. Grazie a questa vittoria, la squadra del presidente Di Domenico ha raggiunto il Napoli al primo posto in classifica, anche se i partenopei hanno ancora una partita da recuperare.

Il match

Il match è iniziato con le formazioni di Parisi, Crema, Abate, Alex, e Avellino come starter five dei padroni di casa guidati da mister Basile. Dalcin, Vavà, Caponigro, Guilhermao, e Calderolli erano le scelte di mister Salvo Samperi per la Feldi. Fin dai primi minuti, la partita è stata molto intensa, con le due squadre che cercavano di non scoprirsi troppo.

La Sandro Abate ha creato più occasioni nei primi 10 minuti, soprattutto con Gui e Angellot, ma Dalcin ha sempre risposto presente con Decio Restaino, bravo nel finalizzare uno schema su calcio di punizione. Passano solo due minuti e la Sandro Abate la pareggia grazie ad un gran gol di Gui. Pari e patta al termine del primo tempo, che finisce 1-1.

Nella prima parte della ripresa è la Feldi ad avere le occasioni migliori per andare in vantaggio. La prima sui piedi di Calderolli che a porta vuota spara clamorosamente alto, poi è Parisi a superarsi due volte su Fantacele.

La Feldi vola in testa al campionato

Le occasioni sprecate continuano e Guilhermao da solo contro il portiere irpini spara in curva. Troppi gol mancati e arriva il gol subito: errore in fase d’impostazione di Selucio, ne approfitta Botta che ruba palla e serve Alex che freddo sotto porta batte Dalcin, la Sandro Abate la ribalta. Ma il derby è più vivo che mai e la Feldi non ci sta ad andare sotto. Infatti, passano due minuti, e la premiata ditta Venancio-Guilhermao riporta le volpi avanti con un uno-due micidiale. Prima il centrale rossoblù segna con un potente tiro, poi il pivot brasiliano gira in porta un passaggio basso del compagno.

È 2-3, la Feldi la contro ribalta in meno di un minuto. Arriva l’ora del portiere di movimento per mister Basile, i lupi creano occasioni ma il palo dice no a Gui. Le volpi chiudono il match definitivamente nel finale con un contropiede perfetto orchestrato da Calderolli e chiuso da Selucio che fa 2-4.

Non contento, il numero 77 si ripete pochi secondi dopo aver siglato la sua doppietta personale e chiuso la gara sul 2-5. Una vittoria dal valore inestimabile non solo perchè proietta per ora le volpi al comando della classifica ma perchè, dopo la vittoria su L84, i ragazzi di Samperi si rendono protagonisti di un altro colpo grosso. Poco tempo per riposare ora, si torna in campo già il prossimo venerdì con la sfida casalinga contro il Pescara Futsal, ultimo appuntamento prima delle Final Four di Coppa Italia.