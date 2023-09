La diocesi di Vallo della Lucania piange Monsignor Aniello Pignataro. Instancabile sacerdote, viveva da qualche anno presso Casa del Divino Amore a Copersito, dopo aver servito a lungo la comunità di Pattano.

Il ricordo

Dalla Diocesi lo ricordano come un “Insigne predicatore e uomo di fine cultura, è stato collaboratore e punto di riferimento per i vescovi che si sono succeduti a Vallo della Lucania”.

Dopo essere stato docente di matematica presso il Seminario Vescovile di Vallo della Lucania, per decenni ha prestato il suo servizio alla Diocesi, oltre che come parroco, anche come Canonico della Cattedrale e negli uffici di Curia, mostrando la sua zelante dedizione alla Chiesa diocesana.

Le esequie

La salma giungerà oggi, alle 18.00, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Pattano, dove, domani, domenica 17 settembre, alle 08.30, il Vescovo monsignor Vincenzo Calvosa presiederà la celebrazione delle Esequie.