La Diocesi di Vallo della Lucania celebra Mons. Giuseppe Casale con un libro per ricordare il suo servizio pastorale

La Diocesi di Vallo della Lucania ha annunciato la pubblicazione di un volume dedicato a Mons. Giuseppe Casale, dal titolo “Giuseppe Casale, vescovo a Vallo”.

Si tratta di un libro, curato dal prof. don Luigi Rossi, che si avvale del prezioso contributo dello storico Manlio Morra, e che raccoglie una serie di testimonianze di collaboratori che hanno condiviso con Mons. Casale momenti significativi della sua vita e del suo servizio pastorale.

L’opera dedica a Mons. Giuseppe Casale

Attraverso queste pagine, il lettore viene introdotto a una narrazione ricca di emozioni, che mette in luce le sfide e le conquiste di un ministero contraddistinto dalla saggezza, dall’umanità e da un forte impegno per il bene comune.

Non si tratta solo di un’opera commemorativa, – fanno sapere – ma di un invito a riscoprire l’importanza del servizio pastorale in un contesto storico e sociale in continua evoluzione.

Un ulteriore valore aggiunto del volume è dato dalla destinazione del ricavato: tutti i proventi, infatti, saranno devoluti all’attività missionaria delle suore Ancelle di Santa Teresa in Madagascar, un’iniziativa fortemente sostenuta da Mons. Casale durante la sua vita.