La danza protagonista ad Agropoli: appuntamento con “Salerno Art Open”

Un nuovo e straordinario evento sportivo sta per animare Agropoli: si tratta del Salerno Art Open, una competizione di danza che si terrà sabato 3 e domenica 4 giugno presso il Pala “Di Concilio” in via Taverne.

L’appuntamento

Questa importante manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da più di 100 club. Oltre alla Campania, ci saranno rappresentative provenienti dalla Sicilia, dal Lazio e dalla Puglia, rendendo l’evento un vero e proprio trionfo di talento e passione.

Lo staff tecnico e la giuria internazionale saranno numerosi, con circa 70 membri che valuteranno e selezioneranno le oltre 1.500 performance degli atleti durante le due giornate di gare. Oltre alla competizione sportiva, ci saranno anche otto concorsi dedicati alle esibizioni individuali e in coppia di danza latina, free style e danze accademiche.

Gli ospiti

Numerosi ospiti di spicco hanno già confermato la loro presenza. Tra di loro figurano il vicepresidente della federazione internazionale IDO, Edilio Pagano, il presidente regionale del comitato Paralimpico, Carmine Mellone, il vicepresidente vicario Fids Gianni Balistreri, il presidente regionale Fids, Giuseppe Frattolillo, il presidente provinciale del Coni Paola Berardino e altri importanti dirigenti federali.

Il commento

“La città è pronta ad ospitare un altro importante evento sportivo, questa volta con la danza come protagonista in un contesto di respiro internazionale”, affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e il consigliere delegato allo Sport, Gennaro Russo.

“Ci aspettiamo centinaia di atleti italiani e stranieri, che avranno l’opportunità di conoscere Agropoli e magari tornarvi per una pausa di relax. Ancora una volta, lo sport si rivela un prezioso strumento per la promozione turistica durante tutto l’anno”.

“Ci fa estremo piacere organizzare una competizione di danza internazionale nella nostra città”, commentano con entusiasmo Carmine Di Biasi, vice presidente FIDS e presidente dell’associazione Dirty Dancing Agropoli, e Agnese Di Biasi, tecnico ufficiale FIDS e responsabile nazionale delle danze coreografiche.

“Inizialmente prevista in altre località, abbiamo fortemente voluto che si svolgesse ad Agropoli, così da far conoscere le meraviglie del nostro paese a tutti gli atleti, accompagnatori e giudici che parteciperanno a questi due giorni dedicati alla danza sportiva. Siamo fiduciosi che tutto andrà per il meglio e siamo certi che sarà un evento straordinario”.

Una grande opportunità per esaltare la bellezza di Agropoli

Il Salerno Art Open promette di essere una manifestazione indimenticabile che unisce sport, cultura e turismo, offrendo un’opportunità unica per esaltare il talento dei ballerini e promuovere la bellezza di Agropoli. Non resta che aspettare con impazienza questo spettacolo di grazia e passione che illuminerà la città nei giorni 3 e 4 giugno.