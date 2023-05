A Passo di Danza trionfa all’ExpoDanza Idfc e la Città di Eboli fa incetta di medaglie e borse di studio in Liguria

Il Palazzetto dello Sport di Varazze, a Genova, il 13 e il 14 maggio ha ospitato uno degli eventi di danza più datati e attesi.

L’ExpoDanza Idfc – International dance festival competition – giunto alla settima edizione, ha avuto come madrina ed ospite d’eccezione Sara Renda, étoile internazionale all’Opera National de Bordeaux.

La kermesse ideata e coordinata dal direttore artistico Ciro Venosa, Gds Balletto Italia, coreografo internazionale, oltre ad accogliere e ad ospitare decine di scuole di danza provenienti dall’Italia e dall’Estero ha avuto un parterre d’eccezione con i maestri Giulio Hoxhallaria (dancer internazionale Notre Dame de Paris), Federica Marullo (dancer freelance internazionale), Silvia Migliaccio (dancer internazionale Gds Balletto Italia), Greta Cianciolo (dancer Gds Balletto Italia), Ester Papini e Andrea Cheldi (vincitori del premio Miglior talento di ExpoDanza 2022).

I premi

II^ Solitro Giorgia, solista contemporaneo

II^ Solitro Giorgia, Balog Anastasia, Cozzolino Rita Lucia, trio contemporaneo

III^ Balog Anastasia, solista contemporaneo

III^ Pizzuti Anicia, solista contemporaneo

III^ Cozzolino Rita Lucia, solista hip hop

Borse di studio assegnate

-London of Dance 2023: Pizzuti Anicia

-Mas Experience Milano: Giorgia Solitro, Balog Anastasia, Cozzolino Rita Lucia,

-Passi on Summer Puglia: Pizzuti Anicia

-Vivi Cirié in Danza Torino: Vassallo Greta;

-Chateau De la Danse Torino: Rizzo Lina, Sara Chiagano, Sasso Sofia;

-Intensive Summer Ateneo della Danza Siena: Sara Chiagano;

-Intensive Course Gds Contemporary Project sez. Napoli: Anicia Pizzuti e Lina Rizzo.

Alla scuola “A Passo di Danza” due Borse di Studio: Bentornata Genova 2023 e Campus Palermo 2023.

“In un contesto estasiante dove l’organizzazione ha superato ben oltre le aspettative, il direttore artistico Ciro Venosa ci ha regalato un vero sogno, un grande spettacolo e concrete opportunità!

Non aggiungo altro se non congratulazioni”, è ancora emozionata la maestra Antonietta Paraggio che a Varezze per gli stage e per il concorso internazionale ha portato le sue meravigliose ballerine.