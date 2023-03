La D’Angelo Soccer School scende in campo a tutela dell’ambiente

“Facciamo Squadra a tutela dell’ambiente” è questa l’iniziativa organizzata dalla D’Angelo Soccer School nella mattinata di ieri, domenica 26 marzo, ad Ascea Marina.

La giornata

I piccoli atleti, armati di guanti e sacchetti (messi a disposizione dal Comune), sono andati a caccia di ogni tipo di rifiuto: dai mozziconi di sigarette, alle plastiche ad altri rifiuti presenti sulla spiaggia della località Scogliera.

In poco più di un’ora hanno raccolto ben 70 kg di materiale. A seguire non sono mancate le attività ludico-motorie, infatti i bambini, guidati dagli istruttori, hanno preso parte a degli speciali allenamenti in riva al mare.

Le antiche tradizioni

La mattinata si è poi conclusa con una sana merenda a base di pane e olio extravergine d’oliva delle aziende agricole del territorio, pane e pomodoro, frutta di stagione e succhi rinfrescanti, proprio come previsto dalla dieta mediterranea.

Le finalità

Un’esperienza questa, volta a sensibilizzare, sin da piccoli, alla salvaguardia del territorio, in difesa dei mari e della biodiversità, con un forte significato simbolico, per lanciare un messaggio di inclusione, condivisione ed armonia.