La Città di Eboli ospita il Giro d’Italia e la sosta della Carovana Rosa

E come elettrico, E come Eboli.

Oggi il sopralluogo con l’organizzazione della tappa che partirà da Piazza della Repubblica il 10 maggio, giorno nel quale ci sarà il passaggio dei professionisti del Giro d’Italia e anche la festosa sosta della Carovana Rosa.

Eboli capitale del ciclismo

Come ha annunciato il Sindaco Mario Conte, Eboli diventerà capitale del Ciclismo con una notevole e straordinaria concentrazione di eventi.

Da Milano per conto di Rcs, Marco Nardoni, responsabile delle partenze del Giro d’Italia, e Marco Gontel, direttore aree delle partenze Giro E, hanno supervisionato le aree che saranno adibite al villaggio, alla zona giochi, all’ospitality.

Ci sarà spazio per le realtà del territorio, partendo dalle associazioni sportive, come Rampikevoli di Michele Senatore.

“In qualità di vicesindaco e assessore allo sviluppo economico, insieme al capogruppo Matteo Balestrieri ho accompagnato gli organizzatori nello studio dei punti che saranno coinvolti nell’allestimento della partenza. Quindici squadre capitanate da ex ciclisti professionisti: la corsa, che affianca la più importante competizione ciclistica del Paese, tocca per la prima volta la nostra Città, mettendone in mostra le sue bellezze. Un’eccezionale vetrina per noi. E come elettrico, E come Eboli”. Così Vincenzo Consalvo.