La città di Agropoli spinge i delfini ad Isernia

Nella giornata di vigilia della semifinale play-off di ritorno, tra Us Agropoli e Città di Isernia, il pubblico agropolese si prepara al grande esodo per sostenere la squadra. Spuntano striscioni che recitano: “Per noi, Per voi e chi non c’è più… rendiamo questo cielo sempre più blue”. La città di Agropoli si stringe così intorno alla propria squadra e ai propri beniamini per la semifinale di ritorno, che vedrà i delfini affrontare il Città d’Isernia.

La gara

L’Agropoli andrà in Molise con un cospicuo vantaggio di 2-0, maturato nel match d’andata allo Stadio “Raffaele Guariglia”, Mister Turco però ha tenuto a precisare in conferenza stampa pre partita: “la partita è tutt’altro che chiusa, abbiamo parlato molto in questa settimana proprio su questo aspetto, mantenendo alta la concentrazione per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

Inoltre ha aggiunto sempre Carmine Turco: “abbiamo notato un entusiasmo ritrovato della città Agropolese, grazie anche ai grandi sforzi del presidente Carmelo Infante, il pubblico si è dimostrato sempre più vicino alla squadra”.

Le assenze

“Siamo una rosa di 22/23 giocatori tutti pronti per poter conquistare una maglia da titolare, sinonimo di una grande famiglia che si sacrifica per il bene della Squadra”, ha concluso il tecnico che però domani rischia di dover lasciare fuori Vuolo e Giordano infortunati.

Tutto pronto per la semifinale di ritorno che si svolgerà domani alle ore 16:30 ad Isernia, tra l’Us Agropoli e il Città d’Isernia, gara che determinerà la finalista dai play-off che si giocherà la promozione in Serie D.