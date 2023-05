L’Agropoli chiama a raccolta i tifosi per la trasferta di Isernia

Dopo la brillante vittoria allo Stadio “Raffaele Guariglia”, l’Us Agropoli si andrà a giocare la possibilità di andare in finale nazionale play-off per la promozione in Serie D, allo Stadio “Civitelle” del Città d’Isernia. Per la trasferta che può valere una stagione, la società dell’Agropoli ha effettuato l’ennesima iniziativa lodevole, per trascinare il popolo Agropolese al fianco dei propri beniamini.

Pullman gratuito per i tifosi

La società infatti ha fatto sapere di aver messo a disposizione 242 biglietti e 4 pullman completamente gratuiti per i tifosi agropolesi, per prenotare il propio posto bisognerà contattare i numeri messi a disposizione nel comunicato della societa, oppure recandosi al Market Decó ( Via Lungo Testene) o al negozio Wind 3 Agropoli (Via Piave zona pedonale).

Insomma altra iniziativa da sottolineare da parte del patron Carmelo Infante a tutela dei tifosi che vogliono seguire l’Agropoli fino alla fine del proprio percorso, sperando che culmini con una promozione in Serie D.

La gara

Per quanto riguarda le note dal campo, altra notizia positiva per la squadra di Mister Turco, il recupero tra i convocati di Rosario De Sio, quest’ultimo aveva saltato la gara d’andata per una squalifica.

L’Agropoli in vista del ritorno potrà contrare su tutti i propri effettivi e su un vantaggio cospicuo di due reti a zero, dovranno essere bravi i delfini a gestire il vantaggio acquisito nella gara d’andata consolidando il passaggio al turno successivo.