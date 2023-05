Playoff Eccellenza, l’Agropoli batte l’Isernia

Nella gara d’andata della semifinale nazionale play-off, l’Us Agropoli super per 2-0 il Città d’Isernia.

Decisive le reti di Arevalo e Abayian, una per tempo, per il risultato finale.

La Partita

In uno Stadio “Raffaele Guariglia” con un pubblico delle grande occasioni, l’incontro comincia con una fase di studio da parte di entrambe le squadre, che preferiscono non sbilanciarsi nei primi minuti.

L’Agropoli dopo una fase di studio, ha la sua prima grande occasione da goal. Al 17’ Arevalo, lanciato in area di rigore, supera l’estremo difensore avversario, ma è perentorio l’intervento di Cappelli a salvare sulla linea il possibile vantaggio dei delfini.

L’Isernia non ci sta e reagisce dopo pochi minuti, esattamente al 22’, De Filippo liberato in area da Negro, calcia da posizione defilata, ma è bravo Paparella a respingere in corner.

Al 24’ arriva la rete del vantaggio per l’Agropoli, scambio Salerno – Arevalo, quest’ultimo entra in area di rigore e trafigge Elisei per l’1-0 dei delfini.

Dopo il vantaggio l’Agropoli mantiene bene il possesso senza subire nulla, l’unica occasione degna di nota sullo scadere del primo tempo per l’Isernia arriva al 42’, su calcio di punizione, Cascio calcia di poco alto.

La ripresa

Termina così il primo tempo con il risultato di 1-0.

Nella ripresa l’Agropoli riparte subito forte trovando la rete del raddoppio grazie ad Abayian al 51’, bravo a liberarsi in area di rigore e concludere in rete, per il goal del 2-0.

Il Città d’Isernia sembra subire il colpo del due a zero e fatica a trovare occasioni pericolose per riportarsi in partita, l’Agropoli continua a mantenere il controllo della partita senza subire nulla.

L’unica occasione pericolosa arriva nell’ultimo minuto di gara, quando dopo un batti e ribatti in area di rigore, Di Monte si ritrova il pallone sul destro, il suo tiro a botta sicura viene respinto da Follera, dopodiché l’arbitro emette il triplice fischio.

Termina così 2-0 la gara d’andata per l’Agropoli, che forte di un buon vantaggio si andrà a giocare la qualificazione alla finale domenica prossima ad Isernia.