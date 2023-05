Verso i play off: l’Agropoli attende l’Isernia

Tutto pronto per la sfida di Domenica, alle ore 16:30 presso lo Stadio “Raffaele Guariglia”, tra l’Us Agropoli e il Città d’Isernia, gara valevole per la semifinale nazionale dei play off per garantirsi la promozione in Serie D. Alla vigilia della prima delle due sfide tra le due compagini, il Mister Carmine Turco ha parlato alla stampa.

Mister Carmine Turco

“Siamo pronti ad affrontare una grande squadra come l’Isernia, loro sono un bel gruppo formato da grandi giocatori, hanno dato filo da torcere al Campobasso e per soli due punti non hanno vinto il campionato, dovremo stare molto attenti alla loro fase offensiva, perché sono capaci di trovare il goal in diverse soluzioni“, le prime parole di Turco.

Inoltre ha aggiunto il Mister: “Sarà importante partire con il piede giusto nella prima delle due gare, sperando che ci sia il pubblico che questi ragazzi meritano, per portare a casa l’obiettivo prefissato ad inizio stagione”.

Il sogno Serie D

Rincara la dose, anche il centrocampista dell’ Agropoli Giuseppe Natiello:

“Siamo in un ottimo stato di forma, abbiamo lavorato bene in queste settimane per farci trovare pronti a questo grande appuntamento”.

“Sarebbe motivo di grande orgoglio raggiungere la Serie D con questa maglia, ci abbiamo provato gli altri anni, ma mi è andata male, speriamo questo sia l’anno giusto”, ha precisato.

Inoltre Natiello ha voluto chiamare a raccolta i propri tifosi: “Speriamo che ci sia il pubblico delle grandi occasioni per questa partita delicatissima di Domenica, noi abbiamo bisogno del sostegno di tutti”.

Appuntamento per Domenica alle ore 16:30 allo Stadio “Raffale Guariglia” per conoscere l’esito della prima gara dei 180 minuti che delineeranno la squadra che si andrà a giocare la finale nazionale per la conquista della Serie D.