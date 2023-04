La Cilento Cup 2023 apre la stagione del canoismo nazionale: 11 società e 50 atleti in gara nelle acque del Cilento

Undici diverse società di canoa provenienti da tutti Italia e circa 50 atleti. Sono i numeri della Cilento Cup 2023, la gara nazionale di Ocean Race che si è disputata sabato mattina nelle acque del Cilento.

Che cos’è la Cilento Cup 2023

Un percorso di sedici chilometri, con partenza da Marina di Camerota e arrivo alla foce del fiume Bussento a Policastro Bussentino, che ha dunque aperto la stagione delle gare a colpi di pagaia. E ha decretato inoltre la ripresa delle attività sportive per la Polisportiva Cilento A.S.D., organizzatrice dell’evento.

Una competizione a tratti anche difficile a causa delle condizioni meteo climatiche caratterizzate da un forte vento e da onde alte due metri. Tanta però la soddisfazione degli organizzatori che nel corso della mattinata hanno organizzato anche un open-day per tutti I bambini che vogliono avvicinarsi al mondo del canoismo.

“Dopo oltre 10 anni ritorna a Policastro Bussentino una gara nazionale di Canoa – dichiara Mariano Bifano, allenatore della Polisportiva Cilento A.S.D. – Come prima edizione ci riteniamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita della gara e per l’arrivo dei tantissimi atleti provenienti da tutta Italia. Abbiamo portato a termine una gara nazionale e il nostro augurio è di crescere sempre di più“.

Terminata la competizione si è poi proceduto con la classifica che ha decretato il podio vincente. Il primo posto nell’assoluto maschile è andato a Giovanni Saperdi del circolo nautico Shock Wave Sports di Sestri Levante, secondo classificato è stato Mariano Bifano della Polisportiva Cilento A.S.D. mentre la medaglia di bronzo se l’è aggiudicata Matteo Bottini sempre della Shock Wave Sports. Da parte di tutti i partecipanti è arrivito in fine un plauso per la bellissima gara e l’ottima organizzazione della Polisooriva Cilento A.S.D., punto di riferimento del canoismo nel Golfo di Policastro.