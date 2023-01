Canoa fluviale: a Policastro la Polisportiva Cilento è una realtà internazionale

A Policastro Bussentino la Polisportiva Cilento A.S.D., specializzata nella disciplina della canoa fluviale, è una realtà che esiste da oltre 30 anni. Una passione che si tramanda da generazioni e che ha permesso ai molti affiliati di salire sui gradini più alti della classifiche nazionali e mondiali.

I successi della Polisportiva Cilento

Sono infatti ben 15 le medaglie conquiste, tra campionati europei e mondiali, che i diversi atleti di Policastro Bussentino hanno appeso al collo – sbarcando anche negli Stati Uniti d’America e in Australia/Nuova Zelanda .

“Le prime medaglia importanti arrivano a metà degli anni Novanta – dichiara Mariano Bifano, vicecampione del mondo e allenatore della Polisportiva Cilento – A conquistarla nel 1994 proprio negli States è Paolo Bifano che vince il Campionato mondiale mentre l’anno successivo nel 1995 ci pensa Francesco Arenare ai Campionati Europei juniores. A tutto questo vanno aggiunti i svariati titoli italiani conquistati soprattutto nel settore giovanile dove siamo rimasti sempre ai vertici, negli anni compresi tra il 1990 e il 2000″.

Passione e dedizione sono dunque i due elementi che hanno spinto negli anni gli atleti ad andare avanti in una disciplina sportiva “diversa” dal classico gioco del calcio.

“Ho fatto della canoa un vero e proprio stile di vita e un lavoro – ha poi aggiunto Mariano Bifano – Mi sono infatti arruolato anche nel gruppo sportivo della Marina Militare dove gli allenamenti erano intensi e sacrificanti, dai tre ai quattro allenamenti al giorno per diversi anni”.

Le attività

Presidente e fondatore della Polisportiva Cilento è Giuseppe Bifano che quotidianamente, accompagnato dagli allenatori Paolo Bifano e Francesco Arenare, segue tutti gli affiliati che in tenera età iniziano a pagaiare lungo il Bussento.

Sono attualmente 20 in totale i giovani iscritti alla Polisportiva che tre volte a settimana, durante il periodo invernale, si allenano in acqua mentre per due giorni si esercitano a terra “con l’intento di sviluppare il più possibile le capacità in acqua per arrivare poi pronti a Marzo per le prime gare del circuito giovanile”.

I successi

L’ultimo campione tra i giovani atleti della Polisportiva Cilento, solo in ordine di tempo, è proprio il 22enne Matteo De Franco che nel 2019 vince a Ivrea il campionato italiano Underground 23 nella disciplina olimpica Canadese Slalom.

De Franco, originario sempre di Policastro Bussentino, è riuscito a compiere l’intero percorso di 200 metri circa in 102 secondi, battendo così i numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia. E adesso per la Polisportiva è tempo di rimettersi in gioco e riprendere a pagaiare.

“L’obiettivo principale di quest’anno per noi senior sono i campionati italiani di metà Luglio – ha infine chiosato Bifano – mentre per le categorie giovanili il calendario parte con le prime gare interregionali che si disputeranno in Umbria fino ad arrivare al mese di Settembre. Ma dopo tanti anni ritorna il prossimo 1 e 2 Aprile un appuntamento importante, organizzato dalla Polisportiva Cilento proprio qui a Policastro, che riguarda una disciplina praticata in mare, l’Ocean Racing. Una gara di 16 chilometri che partirà da Marina di Camerota e giungerà alla foce del fiume Bussento”.