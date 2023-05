La Cicatelli conquista la sua terza Supercoppa di D maschile, Saetta: “Agropoli, spettacolo infinito”

La squadra di Olevano, dopo aver conquistato il Campionato e la Coppa Campania, completa l’annata perfetta aggiudicandosi la Supercoppa di serie D. In un derby che si è protratto per tutta la stagione, la Cicatelli ha sconfitto ancora una volta la Vitolo Volley. Il capitano Saetta ha dichiarato: “Agropoli: spettacolo infinito”.

Il match

L’evento al PalaGreen di Agropoli durante le Finali Nazionali Giovanili U19M ha segnato l’ultimo atto della stagione agonistica di Serie D maschile. La finale di Supercoppa, alla sua prima edizione, ha visto nuovamente la Volley Academy Teodoro Cicatelli e la Vitolo Volley fronteggiarsi, così come avvenuto nella finale di Coppa Campania disputata lo scorso febbraio. In quell’occasione, la vittoria a sorpresa della squadra di Olevano ha propiziato la conquista del double, superando la Vitolo anche nel campionato e ottenendo la promozione diretta in Serie C.

La promozione è stata successivamente raggiunta anche dalla compagine di Nocera Superiore tramite i playoff. La stagione è stata caratterizzata dal derby salernitano tra queste due squadre, che ha trovato il suo culmine ad Agropoli.

I punteggi

Il match è iniziato con la VATC che ha tentato più volte di allontanarsi, ma la Vitolo ha ripreso le briglie per due volte, prendendo addirittura il comando del set (13-12). Tuttavia, a metà set, la squadra di Olevano ha preso il sopravvento, realizzando una serie di otto punti consecutivi e aggiudicandosi il primo set con il punteggio di 25-17.

Nel secondo set, l’inizio è stato più equilibrato, ma questa volta è stata la VATC a rimontare e a portarsi in vantaggio a metà set. La Vitolo sembrava mollare la presa (16-10), ma ha avuto una reazione e si è riportata a -2. Tuttavia, il giovane Cicatelli è entrato in campo e ha segnato i punti decisivi, permettendo alla sua squadra di vincere il set per 25-19.

Il terzo set è stato un batticuore: la Vitolo ha trovato la continuità che aveva mostrato solo a tratti nei primi due set ed è riuscita a condurre fino al punteggio di 16-10. La VATC è tornata indietro, riducendo il margine a due punti e tentando l’assalto finale. Ha persino superato la Vitolo (23-22), ma quest’ultima non ha mollato e, nei vantaggi, si sono susseguite tre palle set per la Vitolo e altrettante palle match per la VATC. Infine, un errore in battuta e ricezione da parte della Cicatelli ha consegnato all’ultimo istante una speranza a Vitolo: 32-30.

VATC prova a chiuderla e scappa via (15-9), ma Vitolo non ha più nulla da perdere e punto dopo punto ricuce lo strappo (17-16), coltivando il sogno di una rimonta. Tuttavia, la Cicatelli tiene i nervi saldi e, con un muro decisivo di Pinto, sventra l’ultima speranza di Vitolo (23-25) e finisce in un’epica volata trionfale: 25-20 e terzo trofeo stagionale.

Le dichiarazioni

Le due squadre sono state premiate al termine della finale dai consiglieri regionali Gino Saetta e Luigi Senatore, nonché dai presidenti territoriali Massimo Pessolano (CT Salerno) e Gaetano Cinque (CT Caserta). È stata consegnata una targa di riconoscimento alla società organizzatrice, la Volley Agropoli, nelle mani del presidente Biagio Motta.

Le parole del consigliere Gino Saetta, a margine dell’evento, sono state le seguenti: “Oggi celebriamo l’ultima competizione regionale, la Supercoppa di D maschile, inserita all’interno di un’eccezionale manifestazione, le Finali Nazionali Under 19 Maschili, che si stanno svolgendo qui ad Agropoli.

La Volley Academy Teodoro Cicatelli e la Vitolo Volley hanno dato vita a uno spettacolo sportivo straordinario, sicuramente stimolate dall’atmosfera delle finali nazionali under 19 e dalla contemporanea promozione di entrambe le squadre in Serie C. Infatti, oltre a disputare una partita per l’assegnazione della Supercoppa di D Maschile, stasera le squadre hanno festeggiato insieme il prestigioso traguardo raggiunto. Un ringraziamento speciale alla società dell’Agropoli Volley, che ha ospitato e organizzato l’evento di stasera.”