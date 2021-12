Un cilentano tra le “all star” del Sitting Volley

Nei giorni 18-19 Dicembre, a Chieri la “DiaSorin Cup 2021”, un appuntamento che si preannuncia come il più grande raduno di sitting volley mai realizzato in Italia (al momento le presenze confermate sono 86). Una sorta di All Star Game del Sitting Volley italiano. Le gare inizieranno nel primo pomeriggio di sabato e si concluderanno domenica mattina.

Oltre al suo forte messaggio di partecipazione e inclusione, ci sono tutte le premesse perché la DiaSorin Cup coniughi spettacolo e divertimento a un altissimo livello di gioco. Uno straordinario evento nazionale a cui parteciperà anche il cilentano Michele Fiscina, di Caselle in Pittari.

Il sindaco Giampiero Nuzzo, a nome di tutta l’amministrazione, ha voluto rivolgergli i migliori auguri per una splendida partecipazione all’iniziativa.

«Orgogliosi del nostro concittadino, che siamo certi saprà con grande entusiasmo distinguersi nella competizione sportiva, ma che con la sua partecipazione ha già lanciato un grande messaggio di positività ed ottimismo, offrendo lo spunto di come l’inclusione delle diversità può essere vista anche come opportunità di crescita e integrazione sociale, così come ci insegnano questi atleti paraolimpici, a vedere le soluzioni oltre ai problemi», così il primo cittadino.