“La Chiocciola”: il film girato in Cilento sbarca su Amazon Prime Video

Un grande traguardo per il film “La Chiocciola”, scritto e diretto da Roberto Gasparro e in gran parte girato nel suggestivo borgo di Cuccaro Vetere. A partire da oggi, la pellicola è disponibile sulla prestigiosa piattaforma di streaming Amazon Prime Video, offrendo la possibilità di visionarla non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania. A breve è prevista anche l’uscita in Giappone.

Un film che racconta un fenomeno sociale complesso

“La Chiocciola” affronta un tema di grande attualità: quello degli Hikikomori, un fenomeno sociale sempre più diffuso, soprattutto tra i giovani, che induce gli individui a limitare o addirittura annullare la propria vita sociale, spesso ricorrendo a livelli estremi di isolamento e confinamento. Il film racconta la storia di Vittoria, una ragazza di quindici anni che si è rifugiata nel proprio mondo interiore, chiudendosi all’esterno e rinunciando alle relazioni sociali.

Tra i protagonisti del film spiccano l’attore Enzo Decaro, volto noto del cinema e del teatro italiano, e la giovane attrice Federica Antinarelli. Le riprese si sono svolte in gran parte a Cuccaro Vetere, regalando al pubblico immagini suggestive del borgo e dei suoi dintorni.

L’orgoglio del Comune di Cuccaro Vetere

L’Amministrazione comunale di Cuccaro Vetere esprime grande soddisfazione per il successo del film e per la visibilità che ne deriva per il territorio. “Non possiamo che essere pienamente soddisfatti di questa notizia per le tante scene interamente girate a Cuccaro Vetere che mostrano scorci bellissimi del paese e saranno anche un enorme veicolo promozionale per il territorio”, evidenzia il sindaco Simone Valiante.