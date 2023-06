Cuccaro Vetere: ieri la presentazione de “La Chiocciola” di Roberto Gasparro

Si è svolta nella giornata di ieri la presentazione del film di Roberto Gasparro “La Chiocciola”, come cornice lo stupendo ex convento di San Francesco, di recente ristrutturato. Per l’occasione si sono concessi alla stampa il regista Roberto Gasparro, le attrici Vittoria Chiolero e Daniela Freguglia e la star del cast Enzo De Caro.

La trama

L’argomento principe è stata la situazione dei ragazzi Hikikomori, i quali decidono di isolarsi dalla società come forma di protezione, di rinchiudersi in sé stessi come fa una chiocciola nel guscio. Gasparro è artista di straordinaria sensibilità. Ha curato nei minimi dettagli la ricostruzione psicologica, anche tramite il sostegno dell’associazione “Invisibili” che si occupa di dare aiuto “porta a porta” ai giovani che vivono questa condizione di isolamento.

La presentazione del film

Tra le autorità presenti il sindaco di Cuccaro Aldo Luongo, il consigliere provinciale Carmelo Stanziola e il dottore Iannuzzi (in veste professionale). Nel corso dello stimolante dibattito, in un ambiente conviviale, si è parlato del potere taumaturgico del contatto con la natura. Infatti, Iannuzzi sta conducendo un studio sulle malattie neuropsichiatriche infantili: sembrerebbe che all’interno del Parco Nazionale del Cilento ci sia un’incidenza minore.

Non sono mancati i momenti emozionanti, come quando la giovane attrice Vittoria Chiolero si è commossa riflettendo su ragazzi a lei così vicini d’età. Lustro anche per la storia del Cilento contadino, grazie alla generosità dei Cuccaresi la scenografia verrà allestita con oggetti antichissimi che faranno rivivere la cultura cilentana sul grande schermo.