Da Torino al Cilento: al via le riprese del film La Chiocciola

Il film ‘La Chiocciola’, scritto e diretto da Roberto Gasparro, inizierà le riprese il prossimo 25 giugno a Torino. L’azienda di moda torinese MFGA – Make Fashion Great Again – sarà il main sponsor del film e ospiterà le riprese presso la propria sede. Successivamente, dal 1 al 31 luglio, il set si sposterà nel comune di Cuccaro Vetere.

Patrocini e supporto istituzionale per ‘La Chiocciola’

Il film ‘La Chiocciola’ è prodotto dalla 35MM Produzioni srl e dalla Green Film srl, e ha ottenuto il patrocinio di importanti enti e istituzioni. Tra questi, Legambiente Campania, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il Comune di Cuccaro Vetere e la Film Commission Torino Piemonte hanno fornito il loro sostegno al progetto.

Il cast e l’uscita in sala di ‘La Chiocciola’

Il film ‘La Chiocciola’ vedrà la partecipazione di un cast di talentuosi attori. Tra di loro, Enzo Decaro, Vittoria Chiolero, Daniela Freguglia, Max Cavallari, Maurizio Mattioli, Massimiliano Rossi, Ilaria Antonello e Mauro Tarantini. L’uscita del film nelle sale è prevista per il 2024, con la distribuzione affidata a Mediterranea Productions, una società indipendente di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva.

‘La Chiocciola’: il primo film sul fenomeno degli hikikomori

‘La Chiocciola’ affronta un tema ancora poco conosciuto, quello degli hikikomori. Questo termine giapponese indica le persone che scelgono di isolarsi dalla società, vivendo reclusi nelle proprie stanze per lunghi periodi. In Giappone, si stima che più di un milione di ragazzi vivano in questa condizione, mentre in Italia sono oltre 40.000 e negli Stati Uniti oltre 500.000. Il film si propone di far luce su questa realtà, offrendo uno sguardo approfondito su un fenomeno sociale complesso.

La trama di ‘La Chiocciola’: il percorso di una ragazza hikikomori

‘La Chiocciola’ racconta la storia di Vittoria, una ragazza hikikomori di quindici anni. Vive nella sua camera, spaventata dalla società esterna e priva di amicizie profonde. I suoi unici legami sono con i genitori separati e con il nonno, un botanico che vive in un paesino immerso nella natura. Alla ricerca di equilibrio e di un nuovo senso della sua vita, Vittoria si rifugia presso il nonno nel Cilento, immersa nei ritmi lenti della campagna e circondata dall’amore e dalla saggezza del nonno.

Il regista Roberto Gasparro e la sua dedica ai ragazzi hikikomori

Roberto Gasparro, regista di ‘La Chiocciola’, si è ispirato al concetto di “società liquida” descritto dal sociologo Bauman. Attraverso il film, Gasparro vuole far riflettere sulla fragilità dei legami sociali e sull’incessante pressione della società moderna. Il regista dedica il suo lavoro agli hikikomori, i ragazzi che hanno scelto di ritirarsi dalla società, offrendo loro uno spazio di rappresentazione e comprensione.

La conferenza stampa di presentazione del film “La Chiocciola” che si terrà giovedì 15 giugno, alle ore 15.30, presso il Convento Francescano di Cuccaro Vetere.