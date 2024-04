La Campania al Vinitaly 2024: un’esplosione di gusto e tradizione

La Regione Campania torna al Vinitaly di Verona, in programma dal 14 al 17 aprile 2024, con un padiglione di 5800 mq che ospiterà oltre 180 aziende vitivinicole provenienti da tutta la regione. Un’occasione unica per conoscere e degustare i vini campani, espressione di un territorio ricco di storia e tradizione.

Un viaggio alla scoperta dei territori del vino

Il padiglione Campania sarà suddiviso in cinque corridoi, uno per ogni territorio di produzione: Irpinia, Sannio, Salerno, Caserta e Napoli. I visitatori potranno così immergersi nelle diverse sfumature del vino campano, dai grandi classici come il Taurasi e il Greco di Tufo alle nuove etichette che stanno conquistando il mercato internazionale.

Un programma ricco di eventi

La partecipazione della Campania al Vinitaly 2024 sarà ricca di eventi e appuntamenti. Nell’area centrale del padiglione, la “piazza Campania”, sarà allestita un’enoteca regionale dove i visitatori potranno degustare i vini a marchio DOP e IGP della regione.

Inoltre, sono in programma convegni, masterclass e talk show con la partecipazione di esperti del settore, winemaker e giornalisti. Tra gli appuntamenti da non perdere, l’approfondimento dal titolo “Il vino tra passato e futuro” in occasione degli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Un focus sull’enoturismo

Particolare attenzione sarà dedicata all’enoturismo, un settore in forte crescita in Campania. Un focus specifico sarà dedicato alle nuove possibilità offerte dalle attività che ruotano intorno al turismo del vino, con la partecipazione dell’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci.

La Campania, terra di pizza e di vino

Non mancheranno, infine, i momenti dedicati agli abbinamenti con il cibo. In “Piazza Campania” si potranno degustare i vini campani abbinati a specialità come la Mozzarella di Bufala Campana DOP e il Neapolitan Street Food.