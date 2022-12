Un’azienda vitivinicola di Agropoli conquista le «Tre Stelle Oro» della guida i vini di Veronelli 2023

L’azienda Agricola «Marino» sarà presente nella celebre «Guida Oro i Vini di Veronelli 2023». La redazione, della prima guida di vini in Italia, ha assegnato le “Tre Stelle Oro” al Proclamo Cilento Aglianico Riserva D.O.P 2014, un vino rosso intenso e di gran carattere che è tra le perle più importanti dell’enologia dell’azienda agropolese.

Si tratta del quarto anno consecutivo dopo che nel 2020, l’impresa, aveva ricevuto, per la prima volta, il titolo di “Grande Esordio”.

La guida

La “Guida Oro i Vini di Veronelli”, ideata da Luigi Veronelli, intellettuale, critico e massimo degustatore del Novecento, è giunta all’edizione 2023. Coordinata da Andrea Bonini, essa racconta 2.104 produttori e ben 16.625 vini recensiti dai Curatori Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubella.

I capolavori enologici premiati con le “Tre Stelle Oro”, ovvero quei vini che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 94 centesimi e che hanno avuto una costanza qualitativa negli anni, sono 436, tra cui proprio l’azienda “Marino” di Agropoli.

Invece, sono 26 i “Grandi Esordi”, cioè le bottiglie eccellenti alla prima recensione e 10 i vini che hanno ricevuto il “Sole”, premio speciale della Redazione. Il titolo di miglior assaggio è andato, infine, alle 5 referenze che hanno conseguito il più elevato giudizio in centesimi nella rispettiva tipologia.

L’azienda Marino

La famiglia Marino è una realtà storica del territorio, dal 1977 coltiva, di generazione in generazione, un’autentica passione per il vino, nel pieno rispetto della natura e ottenendo sempre grandi risultati che gli hanno permesso di diventare un esempio di successo nel suo settore di riferimento.

“Ricevere questa riconoscenza per il quarto anno di fila è un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra famiglia e i nostri instancabili collaboratori. Tutto ciò, avvalora, ancor di più, il lavoro svolto con amore in 45 anni di attività vitivinicola, giunta alla sua 3a generazione”– ha dichiarato Raffaele Marino, proprietario dell’azienda.

«Il Proclamo Cilento Aglianico Riserva D.O.P 2014 è un vino che rappresenta al massimo la qualità del vitigno Aglianico. Infatti, la nostra azienda, per esaltarne le caratteristiche, lo commercializza solamente dopo 8-9 anni dalla sua vendemmia»– ha continuato lo stesso Raffaele che condivide questa facoltosa attività con tutta la sua famiglia.