La Calpazio ufficializza un nuovo acquisto

La società granata Calpazio, ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Brasiliano Amarildo Junior Leirosa classe 94’, calciatore che vanta diverse presenze nei campionati professionistici in giro per il mondo.

La nota stampa

La Calpazio è felice di annunciare di aver tesserato l’attaccante 𝐀𝐦𝐚𝐫𝐢𝐥𝐝𝐨 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐋𝐞𝐢𝐫𝐨𝐬𝐚. Il segnale della società è forte, mettendo a disposizione del tecnico Nastri un altro tassello per risalire la classifica. Amarildo Junior, attaccante di origine Brasiliana, classe 1994 , arriva dalla società Tricarico. Classica prima punta, centravanti d’area di rigore, fisico imponente, alto 192 cm, forte nel gioco aereo. Dotato di un ottima tecnica e di un potente tiro, pedina fondamentale che si aggiunge allo scacchiere granata.

Ecco chi è Amarildo Leirosa

Un acquisto di grande caratura per rinforzare il pacchetto offensivo. Amarildo Junior vanta diverse esperienze europee, in Polonia ha vestito la maglia dell’ Olimpia Grudziadz, club di terza Liga; a Malta con il San Gwann FC, club di serie B, ha mostrato le sue capacità da finalizzatore e siamo certi che possa replicare i suoi numeri anche con i nostri colori. ”Sono molto felice di essere qui”. Ringrazio il Direttore Iannuzzi per avermi contattato, metterò tutto me stesso. Spero di ripagare la fiducia data. Si ringrazia la società Tricarico per la collaborazione e per aver accettato la volontà del giocatore nel trasferirsi“.