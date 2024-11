La Calpazio cede ancora: sconfitta di misura contro il Victoria Marra

Sconfitta di misura per la Calpazio, compagine di Capaccio Capoluogo, che perde contro il Victoria Marra, grazie ad una rete di Visconti.

Il primo tempo

La partita viene controllata, fin dalle prime battute, dalla squadra di casa che va vicina al gol prima con Esiki e poi con Chiacchio, ma in entrambi i casi Tesoniero non si fa sorprendere. Il match si sblocca al 32’ grazie ad una incursione di Visconti che entra in aerea di rigore e trafigge Tesoniero per l’1-0.

La Calpazio prova la reazione affidandosi a D’Avella, ma i tentativi non sortiscono nessun effetto. Termina così la prima frazione con il risultato di 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa la squadra di casa potrebbe raddoppiare al 62’ con Chiacchio dal dischetto, ma Tesoniero si oppone ancora una volta ed evita il 2-0. La Calpazio si fa vedere in avanti con Coquin e Laplace, ma non riesce ad essere incisiva per trovare il pari.

Termina così l’incontro con il Victoria Marra che supera la Calpazio per 1-0 rilanciandosi nelle zone alte della classifica.

Dall’altra parte continua il periodo nero della squadra granata che resta solitaria all’ultimo posto della classifica.