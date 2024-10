La Calpazio ottiene il primo punto in classifica contro l’Heraclea: la partita termina 1 a 1

Grazie ad una rete di Coquin la Calpazio ottiene un punto sul difficile campo dell’Heraclea.

La partita

Nella prima frazione la squadra di casa va più volte vicina al vantaggio con Yeboah e con Pignataro, ma la retroguardia della Calpazio riesce a reggere e la prima frazione termina con il risultato di 0-0.

Nella ripresa succede tutto nei primi minuti, l’Heraclea passa in vantaggio sugli sviluppi di calcio di punizione, Pignataro svetta di testa e batte Tesoniero per l’1-0. La risposta della Calpazio non si fa attendere e su un azione di contropiede D’Avella viene messo giù in area di rigore, per l’arbitro non ci sono dubbi è penalty, dal dischetto si presenta Coquin che spiazza Tucci e sigla il pareggio.

L’Heraclea prova l’assalto alla ricerca della vittoria ma i tentativi non vanno a buon fine e il risultato non cambia. Termina così l’incontro sull’1-1, con la Calpazio che inizia a smuovere la propria classifica.