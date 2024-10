Eccellenza: Doppio colpo per la Calpazio

La Calpazio mette a segno due colpi di mercato, in porta ritorna Tesoniero mentre in difesa arriva Imparato. La squadra di mister Nastri ha messo a segno due acquisti per poter migliorare la propria rosa, visto il brutto inizio di campionato e l’organico formato da molti giovani, a tal proposito i nuovi calciatori presentati andranno a dare maggiore esperienza alla squadra e sicuramente offriranno un ottimo contributo tecnico per raggiungere l’obiettivo salvezza che si è complicato molto.

I nuovi ingaggi

Raffaele Imparato è un difensore centrale; arriva alla Calpazio dalla Us Agropoli, ed è pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra.

Con una carriera che lo ha visto protagonista in diverse realtà di Serie D, e lega Pro tra cui Salernitana, Paganese, Nocerina , Juve Stabia , Milazzo , Sorrento, Imparato rappresenta un rinforzo di assoluto livello per la retroguardia granata.

Per Tesoniero si tratta di un ritorno. Il portiere classe 1988, vanta una vastissima esperienza in Lega Pro. Ha indossato le maglie di Ternana, Melfi, Potenza, Barletta e Milazzo.