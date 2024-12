La Calpazio crolla al “Vaudano”

Nel match tra la Calpazio e il Il Santa Maria La Carità, quest’ultima si impone con un travolgente 0-4, condannando la Calpazio all’ennesima sconfitta stagionale.

La partita

Si comincia su ritmi alti e all’8 il Santa Maria La Carità con Labriola va vicina al vantaggio, la sua conclusione termina di poco a lato; botta e risposta con la Calpazio che con Leirosa sfiora il palo con un bel diagonale, al 15’ la squadra ospite passa in vantaggio con Labriola che con un destro a giro dal limite non lascia scampo a Tesoniero. Il primo tempo continua con il Santa Maria La Carità in controllo dell’incontro al 30’ Senatore dopo una percussione calcia alto. Termina così la prima frazione con il risultato di 0-1.

Il secondo tempo

Nell ripresa la squadra ospite trova subito il raddoppio con un’imbucata di Senatore che mette Lombardo davanti a Tesoniero, l’attaccante del Santa Maria La Carità supera con un pallonetto l’estremo difensore della Calpazio per lo 0-2. Tempo di risistemare il pallone a centrocampo, recupero palla della squadra ospite che trova lo 0-3 con Senatore, pronto a chiudere un cross che attraversa tutta l’area di rigore sul secondo palo.

La squadra ospite al 70’ trova la rete dello 0-4 con Lombardi che in area di rigore gira il pallone in porta sugli sviluppi di corner. Nel finale la squadra ospita controlla l’incontro andando vicina al quinto goal. Termina così la partita con il risultato di 0-4, ennesima sconfitta per la Calpazio che resta sempre più ultima in classifica.