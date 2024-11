La Calpazio va ancora ko. Vince il Solofra

I granata della Calpazio escono sconfitti contro il Solofra per 3-1, inutile il secondo goal consecutivo di Leirosa.

La gara

La squadra di Mister Nastri perde un match importantissimo, uno scontro diretto per la salvezza. La tensione in campo si nota. Dopo un buon avvio dei capaccesi che creano molto senza concretizzare, la squadra di casa passa in vantaggio dal dischetto al 17’ con Strianese.

Immediata la risposta della Calpazio che sempre su calcio di rigore trova il pareggio grazie al secondo goal consecutivo di Leirosa; così il primo tempo termina con il risultato di parità.

Nella ripresa la Calpazio prova a impensierire la difesa di casa, ma senza creare grosse occasioni da rete, mentre il Città di Solofra sfrutta alla perfezione due calci d’angolo con Robustelli che di testa diventa letale per la difesa della Calpazio.

Nel finale i granata si riversano in avanti alla ricerca di una rete che possa riaprire la partita, ma il risultato non cambia.

Termina 3-1 l’incontro, con il Città di Solofra che si aggiudica un match importante.