La Calpazio cade ancora: ennesima sconfitta contro l’Apice

La Calpazio cade ancora. Nella prima gara del girone di ritorno tra Apice e Calpazio, decide l’incontro una rete di Pastore nella ripresa.

La partita

La Calpazio approccia bene alla gara andando vicina alla rete in un paio di circostanze nella prima frazione, l’Apice risponde colpo su colpo, senza trovare la via della rete. Termina così il primo tempo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa la Calpazio arretra il proprio baricentro e ne approfitta l’Apice trovando l rete con Pastore per l’1-0. Nel finale la squadra di casa mantiene il vantaggio senza grossi affanni.

La Calpazio verso la retrocessione

Termina così la partita con il risultato di 1-0.Tre punti fondamentali per l’Apice in ottica lotta salvezza. Ennesima sconfitta per la Calpazio che ormai sembra destinata ad una retrocessione sicura.