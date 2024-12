La Calpazio cade nel finale contro il Castel San Giorgio

Una rete magistrale su calcio di punizione di Maio condanna la Calpazio alla quinta sconfitta consecutiva. Passa nel finale il Castel San Giorgio.

La gara

L’incontro nella prima frazione appare molto equilibrato con la Calpazio che prova a farsi vedere in avanti con Marrocco, il Castel San Giorgio reagisce, ma al termine del primo tempo il risultato resta in equilibrio sullo 0-0.

Nella ripresa la squadra di casa spinge alla ricerca del vantaggio, ma la Calpazio si difende con ordine senza subire grosse occasioni da rete.

Nel finale, quando il risultato sembra avviarsi sul punteggio di parità, arriva il calcio di punizione di Maio che sorprende un incolpevole Tesoniero dai trentametri, regalando tre punti ormai insperati per la squadra di casa.

Termina così la partita con il risultato di 1-0 per il Castel San Giorgio.

Continua il momento negativo della Calpazio che nonostante il cambio in panchina subisce la quinta sconfitta consecutiva chiudendo l’anno all’ultimo posto in classica a quota cinque punti.