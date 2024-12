La Calpazio cade ancora al “Vaudano”

Nonostante l’arrivo in panchina di mister Daghio, la Calpazio trova la quarta sconfitta consecutiva nello scontro salvezza con il S. Antonio Abate, adesso salvarsi diventa un’impresa.

Il primo tempo

Nella prima parte di gara le due squadre si studiano senza creare grosse occasioni da goal, la squadra ospite passa al 30’ con un azione di Lombardi sulla destra che mette un pallone dentro, dove Balzano arriva puntuale a siglare la rete dello 0-1. La Calpazio non riesce a reagire e la prima frazione termina con il risultato di 0-1.

Secondo tempo

Nella ripresa, la squadra prova a portarsi in avanti con dei timidi tentativi di Coquin e Marrocco, ma senza trovare il guizzo giusto per andare in rete, i minuti scorrono e il risultato non cambia.

Termina così l’incontro con il risultato di 0-1 per il S. Antonio Abate, di conseguenza la Calpazio subisce la quarta sconfitta consecutiva e sprofonda sempre di più in classifica.