Fabrizio Daghio è il nuovo allenatore della Calpazio

La Calpazio ha scelto Fabrizio Daghio come nuovo allenatore della prima squadra. Un nome di esperienza nel panorama calcistico nazionale, chiamato a guidare la squadra in un momento delicato della stagione.

Un profilo di esperienza

Daghio, nato a Carpi nel 1975, vanta un curriculum di tutto rispetto. Ha guidato squadre giovanili di prestigio come Bologna e Carpi, e ha allenato in Eccellenza con ottimi risultati. La sua esperienza nel settore giovanile, unita alla sua capacità di gestire gruppi e ottenere risultati, lo rendono la figura ideale per affrontare le sfide che attendono la Calpazio, fanalino di coda del torneo.

Le dichiarazioni del nuovo allenatore

“Sono felicissimo di essere ritornato in Campania“, ha dichiarato Daghio presentandosi alla stampa. “Ritengo che la Campania sia tra le 3 regioni d’Italia dove c’è un campionato di Eccellenza importante. Abbiamo trovato un accordo con la società in 5 minuti. La società è stata molto chiara e mi ha fatto capire che faranno di tutto per mantenere la categoria. Io in questa difficoltà vedo una grande opportunità, salvando la Calpazio farò l’ennesimo miracolo.”

Daghio prende il posto di Gerardo Viscido, dimissionario