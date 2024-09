Jigger e mixology: tutto quello che c’è da sapere su questo strumento

La precisione è senza dubbio la componente più importante nel mondo della mixology.Un cocktail infatti, per poter essere considerato davvero di buona qualità, deve essere ben bilanciato, e per renderlo tale occorre necessariamente adoperare una precisione chirurgica nelle dosi, ed è proprio questa motivazione ad aver dato vita ai Jigger.

Questi strumenti di precisione, spesso volgarmente definiti “misurini”,permettono di gestire con totale precisione i dosaggi per i vari cocktail, creando una miscela equilibrata che, come detto in precedenza, risulta essenziale per la qualità di un drink.

Come utilizzare un Jigger?

Questa domanda appare tutt’altro che banale, specialmente se si conosce anche solo la superficie del mondo della mixology.I Jigger devono infatti essere afferrati in una maniera ben precisa, ovvero incastrandoli tra il medio e l’indice della mano, cercando di mantenere il più possibile la presa salda per avere totale controllo durante il versamento.

All’interno dello strumento, inoltre, si trovano i vari gradi di misurazione, essenziali per il corretto bilanciamento degli ingredienti, ed è quindi altamente consigliato fare sempre attenzione alla quantità del liquido durante il versamento.

Quante tipologie di Jigger esistono?

Naturalmente anche i Jigger, come gli shaker, si presentano in diverse varianti, ognuna con le proprie virtù e caratteristiche. Di essi sono presenti un gran numero di forme, dai "japan style", ovvero i classici, ai modelli più lunghi e affusolati, fino a quelli che si presentano più massicci e con forme più rotonde.

I più utilizzati sono però i cosiddetti “Mr Slim”, una variante che si presenta con coni stretti e quindi ideale per evitare le fuoriuscite di liquidi durante il versamento. Di base il compito del jigger è condiviso per tutte le sue tipologie, ma la differenza di forma può cambiare drasticamente l’efficacia del versamento.

Le misurazioni

Ovviamente una sola categoria di Jigger non può contenere tutte le misurazioni necessarie per preparare ogni tipologia di cocktail, motivo per il qualei bartender utilizzano una lunga serie di Jigger per coprire efficacemente ogni esigenza. Inoltre non tutti presentano delle misurazioni in cl, visto che diverse varianti vengono realizzate con misurazione in once (oz).

I primi risultano essere tuttavia molto precisi rispetto, e per questo motivo si confermano da tempo tra i più popolari per gli addetti ai lavori. Anche in questo caso i Mr Slim risultano essere particolarmente preferiti, in quanto presentano diverse estensioni di misurazione.

I Jigger più amati

I conoscitori della mixology indicano da tempo i jigger di fattura giapponese tra i migliori nel loro campo, preferendoli nelle loro scelte, per via della minuzia con la quale vengono realizzati. Questi strumenti sono caratterizzati da una grande precisione nella loro produzione, portando il grado di qualità a vette molto alte.