Ispani, elezioni amministrative 2025: c’è attesa sui nomi dei candidati

Si avvicina la data per le prossime elezioni amministrative, fissate per la Primavera 2025. Una tornata elettorale che nel Golfo di Policastro interesserà il comune d’Ispani, commissariato lo scorso mese di novembre 2024.

Sei i consiglieri che rassegnarono le dimissioni impedendo di fatto il proseguimento del mandato amministrativo della compagine politica guidata dal Sindaco Francesco Giudice. Una crisi politica che si trascinava dall’anno precedente, con la fuoriuscita dalla maggioranza dei consiglieri Ionnito e Lovisi.

Quale sarà il nuovo scenario politico?

Ma quale sarà ora lo scenario politico che attenderà gli elettori d’Ispani. Secondo le prime indiscrezioni, saranno probabilmente tre le compagini politiche che si daranno battaglia nel corso delle prossime elezioni amministrative per conquistare un posto all’interno del consiglio comunale. Probabilmente a scendere in campo nuovamente sarà il gruppo politico guidato dall’ex Sindaco Francesco Giudice che dovrà vedersela con la lista formata dagli ex consiglieri di maggioranza, Ionnito e Lovisi, ma anche con quella formata dai consiglieri di minoranza Franco Fragomeno, Francesco Milo e Marilinda Martino, quest’ultima già Sindaco del comune del Golfo di Policastro. Una serie di indiscrezioni che se dovessero essere confermate, da qui a poco, renderebbero la campagna elettorale ancora più viva.