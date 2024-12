Eboli: la commemorazione dei caduti della Battaglia di Capo Bon

La notte fra il 12 e il 13 dicembre 1941 nelle acque antistanti Capo Bon, in Tunisia, si svolse uno scontro navale nel quale navi britanniche affondarono due incrociatori italiani, uccidendo 817 persone. Tra i pochi superstiti l’ebolitano Antonio Benincasa.

Per questo motivo il Comune di Eboli per diversi anni ha inteso organizzare una cerimonia solenne in Piazza Capo Bon, dove è eretto un monumento alla memoria, con la partecipazione dei massimi rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni combattentistiche e quelle della Marina Militare in modo particolare, e i familiari di Antonio Benincasa.