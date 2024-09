“Io non rischio”: a Vallo della Lucania giornata di formazione per la Protezione Civile

Per non essere impreparati, per dare un contributo professionale e competente, continua il percorso formativo dei volontari della Protezione Civile Cilens Dea ODV di Vallo della Lucania.

Domenica 22 settembre presso il Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania. Unitamente al personale della Misericordia di Vallo e della Protezione Civile di Battipaglia, i volontari delle Protezione CIivile Cilens Dea, hanno partecipato al corso di Formazione ed Informazione “Io non rischio”.

La campagna

“Io non rischio” è una campagna promossa dal Servizio Nazionale di Protezione Civile rivolta a tutti senza distinzione di sesso, età, istruzione, condizione fisica e sociale con messaggi chiari e riconoscibili.

Essa mira ad accrescere la consapevolezza sui rischi naturali e quelli causato dall’uomo, ai quali si è esposti sia come singoli individui che come comunità. Inoltre tende promuovere azioni e comportamenti per prevenire i rischi e ridurne le conseguenze

I volontari formati, saranno in piazza il prossimo mese di ottobre per promuovere la campagna a disposizione della cittadinanza italiana desiderosa di conoscere i rischi in caso di eventi calamitosi.